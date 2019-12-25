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Мотоциклист получил тяжёлые травмы в ДТП на Якорной улице
Сегодня, 8:49
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Мотоциклист получил тяжёлые травмы в ДТП на Якорной улице

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Пострадавший доставлен в реанимацию.

В понедельник, 27 июня, мотоцикл в Приморском районе на огромной скорости врезался в иномарку и буквально "разлетелся в щепки". Подробности привели свидетели ДТП в соцсетях. 

Судя по информации паблика ВКонтакте "Мотосолидарность", авария случилась примерно в 23:30 на Якорной улице. По предварительным данным, автомобилист за рулем Hyundai выполнил поворот, не заметив байкера. 

Водитель получил серьёзные травмы, он доставлен в реанимацию.

Ранее мы сообщили о том, что ночью на трассе М-11 столкнулись два грузовика.

Фото: ВКонтакте / spb_today

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Теги: дтп, мотоцикл, реанимация, санкт петербург
Категории: Происшествия, Лента новостей, ДТП, Новости СПб,

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