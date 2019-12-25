Мотоциклист получил тяжёлые травмы в ДТП на Якорной улице

Пострадавший доставлен в реанимацию.

В понедельник, 27 июня, мотоцикл в Приморском районе на огромной скорости врезался в иномарку и буквально "разлетелся в щепки". Подробности привели свидетели ДТП в соцсетях.

Судя по информации паблика ВКонтакте "Мотосолидарность", авария случилась примерно в 23:30 на Якорной улице. По предварительным данным, автомобилист за рулем Hyundai выполнил поворот, не заметив байкера.

Водитель получил серьёзные травмы, он доставлен в реанимацию.

Ранее мы сообщили о том, что ночью на трассе М-11 столкнулись два грузовика.

Фото: ВКонтакте / spb_today