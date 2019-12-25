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Ночью на трассе М-11 столкнулись два грузовика
Сегодня, 10:25
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Ночью на трассе М-11 столкнулись два грузовика

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Спасатели поисково-спасательного отряда Тосно деблокировали пострадавшего мужчину и передали медикам.

Ночью 27 июня на платной трассе М-11 произошла авария с двумя грузовиками. Об этом сообщила Аварийно-спасательная служба Ленобласти. 

На 662 км трассы М-11 произошло попутное столкновение двух грузовых автомобилей. В результате ДТП пострадал один из водителей.

Спасатели поисково-спасательного отряда Тосно деблокировали пострадавшего мужчину и передали медикам.

Также проводится проверка по факту смертельной аварии на трассе "Скандинавия".

Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО

Теги: грузовики, трасса м-11
Категории: Происшествия, Лента новостей, ДТП, Новости Ленинградской области,

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