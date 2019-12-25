Проводится проверка по факту смертельной аварии на трассе "Скандинавия"

В результате погибли два человека, ещё двое в тяжелом состоянии были доставлены в больницу.

Сотрудниками полиции проводится проверка по факту массового ДТП в Выборгском районе Ленобласти. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

На 87-м километре автодороги А-181 "Скандинавия" произошло массовое ДТП. Было установлено, что водитель автомобиля "Камаз" не справился с управлением и совершил столкновение с другими автомобилистами, которые стояли на запрещающем сигнале светофора.

В соцсетях один из автомобилистов уточнил, что он ехал сзади за фурой, которая "петляла" по дороге. Об этом он сообщил по телефону "112", но предотвратить аварию не удалось.

В результате погибли два человека, ещё двое в тяжелом состоянии были доставлены в больницу. По данному факту устанавливаются все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: пресс-служба ФКУ "Упдор Северо-Запад"