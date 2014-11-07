Сотрудники ГАИ выявили водителя Mercedes, нарушившего несколько ПДД в Петербурге

На улице Есенина мужчина выехал на встречную полосу, а также проигнорировал красный сигнал светофора.

Сотрудники Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти выявили благодаря очевидцам нарушителя ПДД. Водитель Mercedes 49 лет был замечен за опасными выходками на дорогах Выборгского района.

На улице Есенина мужчина выехал на встречную полосу, а также проигнорировал красный сигнал светофора. Он признал вину, но это не освобождает от ответственности. Нарушителю вменили ч. 1 ст. 12.12 и ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ.

Ранее мы рассказывали о том, что задержан водитель, устроивший дрифт на парковке супермаркета в Купчино. С молодым человеком провели профилактическую беседу. Также его направили на медицинское освидетельствование, а автомобиль помещен на специализированную стоянку для проведения экспертизы подлинности VIN.

Видео: ГАИ по Петербургу и Ленобласти