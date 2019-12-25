  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В океанариум Владивостока из Пулково отправилась партия хамелеонов и лягушек
Сегодня, 17:29
154
nadezhda_sib

В океанариум Владивостока из Пулково отправилась партия хамелеонов и лягушек

0 0

Нарушений ветеринарного законодательства при проверке не выявили.

Во Владивосток из Ленинградской области отправились 8 хамелеонов, 107 пауков-птицеедов и 66 лягушек-квакш.  Все животные прошли ветеринарный контроль, рассказала пресс-служба территориального Россельхознадзора.

Существ осмотрели 14 октября в грузовом терминале Пулково, нарушений не было выявлено. После этого их по воздуху доставили на Дальний Восток. Там хамелеоны и пауки будут находиться в океанариуме. 

Ранее из Петербурга в Краснодарский край улетел белорукий гиббон. 

Фото: пресс-служба Россельхознадзора по СПБ, Ленобласти и Псковской области

Теги: океанариум, россельхознадзор, хамелеон
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии