В океанариум Владивостока из Пулково отправилась партия хамелеонов и лягушек

Нарушений ветеринарного законодательства при проверке не выявили.

Во Владивосток из Ленинградской области отправились 8 хамелеонов, 107 пауков-птицеедов и 66 лягушек-квакш. Все животные прошли ветеринарный контроль, рассказала пресс-служба территориального Россельхознадзора.

Существ осмотрели 14 октября в грузовом терминале Пулково, нарушений не было выявлено. После этого их по воздуху доставили на Дальний Восток. Там хамелеоны и пауки будут находиться в океанариуме.

Ранее из Петербурга в Краснодарский край улетел белорукий гиббон.

Фото: пресс-служба Россельхознадзора по СПБ, Ленобласти и Псковской области