За выходные в Петербурге утилизировали более 31 тыс кубометров снега

Все "снежные" пункты города работают в штатном режиме.

Снегоплавильни и снегоприемные пункты Северной столицы приняли 31,5 тыс кубометров снега за минувшие выходные 14 и 15 декабря. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга.

Только в воскресенье было утилизировано порядка 28 тыс кубометров снега. Больше всех старался снегоплавильный пункт на Клешовской дороге, где обработали свыше 3 тыс кубометров. Постарались также пункты на Рижском проспекте и Взлетной улице. Более 2,5 тыс кубометров утилизировали на точке на набережной Обводного канала.

Согласно данным комитета, все "снежные" пункты Петербурга работают исправно и избавляют улицы и дворы города от снега в полном объеме.

Ранее на Piter.TV: петербуржцам рассказали, где можно бесплатно срубить новогоднюю ель в Ленинградской области. Участки для заготовки выделены вдоль просек и вблизи линий электропередачи.

Фото: Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга