За сутки дорожники вывези с улиц Петербурга 33 тысячи кубометров снега

К утру вторника выпало около пяти сантиметров снега.

Дорожные предприятия продолжают работы после продолжительного снегопада, который обрушился на Петербург в минувшие сутки. К утру вторника выпало около пяти сантиметров снега, сообщили в Комитете по благоустройству.

Сейчас идёт интенсивная прочистка проезжей части, специальная техника сдвигает и формирует валы для последующего вывоза, малая механизация и дворники работают на тротуарах, ведется обработка улиц противогололедными материалами. За минувшие сутки с улиц Петербурга было вывезено около 33 тысяч кубометров снежных масс.

В Комитете круглосуточно на связи дежурная служба, заявки принимаются по телефону 314-60-13.

Всего с начала зимы дорожники вывезли с улиц Петербурга более полумиллиона кубометров снега.

Фото: Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга