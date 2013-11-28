На прошлой неделе в Петербурге выпало всего около 5 см осадков.

С начала зимы дорожники вывезли с улиц Петербурга более полумиллиона кубометров снега. Об этом рассказали в Комитете по благоустройству.

На прошлой неделе в Петербурге выпало всего около 5 см осадков. При этом, из-за сильных снегопадов ранее к сегодняшнему дню высота снежного покрова превысила уже полметра. Предприятия с начала зимнего сезона отправили на снегоплавильные пункты Петербурга более полумиллиона кубометров снега.

Сейчас большое внимание уделяется чистовой уборке улиц и проблеме обледенения дорожных покрытий. Специалисты вручную доводят тротуары до нормативного состояния, активно применяются противогололедные материалы. За прошедшие семь дней в борьбе со скользкостью было израсходовано более 20 тонн соли. Первоочередная задача Комитета по благоустройству – это обеспечить безопасность пешеходов и водителей.

Кроме того, за прошедшую неделю было вывезено из города почти тысяча кубометров мусора и более 10 тонн смета.

В Комитете круглосуточно на связи дежурная служба, заявки принимаются по телефону 314-60-13.

Фото: Комитет по благоустройству