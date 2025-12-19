  1. Главная
На улице Маршала Захарова ликвидируют вытекание холодной воды
Сегодня, 10:22
На улице Маршала Захарова ликвидируют вытекание холодной воды

Сообщение о происшествии поступило в службу экстренного реагирования утром 28 января.

В Красносельском районе Петербурга, на улице Маршала Захарова, произошёл случай прорыва холодного водоснабжения, приведший к затоплению дорожного полотна. Информацию распространила пресс-служба СПб ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".

Сообщение о происшествии поступило в службу экстренного реагирования утром 28 января. Немедленно была направлена группа сотрудников Водоканала для осмотра места происшествия, предотвращения распространения протечки и устранения последствий инцидента.

Специалистами подразделения установлено точное местонахождение аварии, и уже к 09:04 утра начались мероприятия по откачке воды обратно в коллектор.

UPD: Отвод воды успешно завершен, она перекачана в канализацию. Сейчас проводится подготовка к приезду уборочной техники, задачей которой станет очистка дороги от следов наводнения.

Ранее мы сообщили о том, что холодная вода затопила проезжую часть на Октябрьской набережной Петербурга.

Фото: пресс-служба СПб ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"

