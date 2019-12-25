Для Витебской развязки возвели первую опору высотой 18 метров

В общей сложности будут установлены 203 опоры.

Дорожники возвели первую опору будущей Витебской развязки в районе пересечения Благодатной и Кубинской улиц. Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Максим Соколов.

На этом перекрестке развязка будет примыкать к ЗСД. Опора — это "ноги" трассы, высота которых достигает 18 метров. На них держится эстакада. 75% Витебской развязки пройдет по эстакаде, в оставшиеся 25% — по насыпи.

Сначала специалисты бурят скважины глубиной до 40 метров, затем монтируют металлоконструкции пролетных строений.

Еще 13 опор находятся в работе на разных стадиях. В общей сложности нужно будет поставить 203 опоры и уложить 218 тыс. кв. метров асфальта.



Протяженность новой шестиполосной трассы составит 2,5 км. Ожидается, что ежедневно ей будут пользоваться 70 тысяч машин.

Витебская развязка является одним из трех главных инфраструктрных проектов Петербурга.

Фото: Piter.TV