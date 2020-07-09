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Петербург определил три главных проекта для получения инфраструктурного кредита
Сегодня, 15:46
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Петербург определил три главных проекта для получения инфраструктурного кредита

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Сумма кредита будет составлять около 25 млрд рублей.

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин поддержал идею выделить средства из федерального бюджета трем крупным инфраструктурным проектам Петербурга. Об этом 9-го сентября сообщила пресс-служба Смольного.

Речь идет о строительстве Шкиперской и Витебской развязок, а также масштабном обновлении парка городского электротранспорта. Александр Беглов надеется получить на проекты инфраструктурные кредиты. 

Проекты должны были быть выбраны по определенным критериям. 

Они должны помочь активно развиваться – строить жилье, создавать новые рабочие места. При этом проекты необходимо выполнять с привлечением внебюджетных средств. 

Марат Хуслуллин, зампред правительства РФ.

Шкиперская развязка важна для повышения транспортной доступности. Сейчас на Васильевском острове активно ведется жилищное строительство. Новая развязка позволит перераспределить потоки транспорта и вывести его из порта "Морской фасад". 

Витебская развязка улучшит связь между северными, центральными и южными районами города. Работы там уже начались. 

Обновление парка электротранспорта позволит создать 15 магистральных скоростных маршрутов. Благодаря этому сократится интервал движения транспорта, а скорость и комфорт увеличатся. Планируется, что к 2028 году у Петербурга появится 629 новых трамваев и 587 современных троллейбусов. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что все автобусные маршруты Петербурга разделили между собой шесть перевозчиков. 

Фото: Piter.TV

Теги: инфраструктурный кредит, широтная магистраль скоростного движения
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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