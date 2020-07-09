Петербург определил три главных проекта для получения инфраструктурного кредита

Сумма кредита будет составлять около 25 млрд рублей.

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин поддержал идею выделить средства из федерального бюджета трем крупным инфраструктурным проектам Петербурга. Об этом 9-го сентября сообщила пресс-служба Смольного.

Речь идет о строительстве Шкиперской и Витебской развязок, а также масштабном обновлении парка городского электротранспорта. Александр Беглов надеется получить на проекты инфраструктурные кредиты.

Проекты должны были быть выбраны по определенным критериям.

Они должны помочь активно развиваться – строить жилье, создавать новые рабочие места. При этом проекты необходимо выполнять с привлечением внебюджетных средств. Марат Хуслуллин, зампред правительства РФ.

Шкиперская развязка важна для повышения транспортной доступности. Сейчас на Васильевском острове активно ведется жилищное строительство. Новая развязка позволит перераспределить потоки транспорта и вывести его из порта "Морской фасад".

Витебская развязка улучшит связь между северными, центральными и южными районами города. Работы там уже начались.

Обновление парка электротранспорта позволит создать 15 магистральных скоростных маршрутов. Благодаря этому сократится интервал движения транспорта, а скорость и комфорт увеличатся. Планируется, что к 2028 году у Петербурга появится 629 новых трамваев и 587 современных троллейбусов.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что все автобусные маршруты Петербурга разделили между собой шесть перевозчиков.

Фото: Piter.TV