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В 2024 году Смольный намерен подписать соглашение по Широтной магистрали
Вчера, 23:45
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В 2024 году Смольный намерен подписать соглашение по Широтной магистрали

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На данный момент идет строительство Витебской развязки – первого этапа ШМСД.

Петербургские власти в 2024 году планируют подписать соглашение по второму этапу Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД). Об этом в ходе пресс-конференции ТАСС сообщил председатель городского комитета по инвестициям Иван Складчиков.

На данный момент идет строительство Витебской развязки – первого этапа ШМСД. По словам чиновника, продолжается монтаж металлических пролетов, на примыкании к участку уложен асфальт. Идут работы по переносу коммуникаций.

7-километровая трасса на 4-6 полос станет дублером южного участка КАДа. Магистраль будет соединять Волхонское, Петербургское шоссе, шоссе Подбельского и в перспективе выведет их на Московское шоссе, трассы М-11 "Нева" и Р-21 "Кола". 

Ранее мы рассказывали о том, что в экономику Петербурга в 2023 году инвестировали 1,1 трлн рублей.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)

Теги: комитет по инвестициям, широтная магистраль скоростного движения
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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