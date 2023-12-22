В экономику Петербурга в 2023 году инвестировали 1,1 трлн рублей

Лидирующими сферами оказались транспортировка, хранение, деятельность по операциям с недвижимостью и обрабатывающая промышленность.

В прошлом году объем инвестиций в экономику Петербурга составил 1,1 трлн рублей. Об этом рассказал вице-губернатор города Иван Складчиков в ходе пресс-конференции ТАСС.

Мы установили достаточное количество рекордов как по объему строительства и ввода дорог, так и по объему ввода социальных объектов, развитию инвестиционных проектов. Иван Складчиков, вице-губернатор Петербурга

Чиновник отметил, что показатель является рекордным для Петербурга и больше почти на 11%, чем в 2022-м. Лидирующими сферами оказались транспортировка, хранение, деятельность по операциям с недвижимостью и обрабатывающая промышленность.

Самым масштабным достижением 2023 года Иван Складчиков назвал новый Генплан города.

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Фото: Piter.TV