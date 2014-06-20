Спасатели вытащили провалившегося в подвал мужчину в Тосненском районе

Инцидент произошел в садоводстве Сокол-2.

Во вторник, 6 мая, аварийно-спасательной службе Ленинградской области пришлось отправиться на выручку мужчине, попавшему в беду в Тосненском районе.

Инцидент произошел в садоводстве Сокол-2, где житель региона угодил в подвал собственного жилища и оказался не способен выбраться оттуда собственными силами.

По данным пресс-релиза от службы спасения, на ликвидацию происшествия оперативно направили группу специалистов из местного подразделения в городе Тосно. Пострадавший был успешно извлечён из опасного места и передан медикам для дальнейшего осмотра и оказания необходимой помощи.

Ранее мы сообщили о том, что спасатели проверили паводковую обстановку реки Сясь. Для выполнения мониторинга была задействована группа поисковиков-спасателей из города Новая Ладога. Специалистами осмотрен берег реки и окрестные территории с целью выявления возможного затопления и подъема уровня воды. И

Фото: аварийно-спасательная служба Ленобласти