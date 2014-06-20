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Спасатели вытащили провалившегося в подвал мужчину в Тосненском районе
Сегодня, 8:22
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Спасатели вытащили провалившегося в подвал мужчину в Тосненском районе

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Инцидент произошел в садоводстве Сокол-2.

Во вторник, 6 мая, аварийно-спасательной службе Ленинградской области пришлось отправиться на выручку мужчине, попавшему в беду в Тосненском районе.

Инцидент произошел в садоводстве Сокол-2, где житель региона угодил в подвал собственного жилища и оказался не способен выбраться оттуда собственными силами.

По данным пресс-релиза от службы спасения, на ликвидацию происшествия оперативно направили группу специалистов из местного подразделения в городе Тосно. Пострадавший был успешно извлечён из опасного места и передан медикам для дальнейшего осмотра и оказания необходимой помощи.

 Ранее мы сообщили о том, что спасатели проверили паводковую обстановку реки Сясь. Для выполнения мониторинга была задействована группа поисковиков-спасателей из города Новая Ладога. Специалистами осмотрен берег реки и окрестные территории с целью выявления возможного затопления и подъема уровня воды. И

Фото: аварийно-спасательная служба Ленобласти

Теги: аварийно-спасательная служба ленобласти, ленобласть
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Происшествия,

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