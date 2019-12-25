Спасатели проверили паводковую обстановку реки Сясь

Итог обследования показал отсутствие изменений в текущей паводковой обстановке.

Служба аварийно-спасательных операций Ленинградской области провела обследование паводковой ситуации на реке Сясь. Для выполнения мониторинга была задействована группа поисковиков-спасателей из города Новая Ладога.

Специалистами осмотрен берег реки и окрестные территории с целью выявления возможного затопления и подъема уровня воды.

Итог обследования показал отсутствие изменений в текущей паводковой обстановке.

Ранее мы сообщили о том, что жителей Ленобласти приглашают в автопутешествие по Дороге Жизни. В честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне в 2025 году стартует уникальный семейный автомобильный квест-проект "Дорогой Жизни. Путешествие сквозь время". Мероприятие посвящено исследованию исторических мест Ленинградской области, имеющих отношение к военным событиям.

Фото: аварийно-спасательная служба Ло