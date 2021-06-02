Певец Витас стал отцом в третий раз

Известный российский и латышский певец Витас (Виталий Грачев) стал отцом в третий раз. Об этом артист рассказал поклонникам на своей странице в Instagram.
У Витаса и его супруги Светланы 18 мая родилась девочка, которую они назвали Алиса. Звездного отца с прибавлением в семействе бросились поздравлять, как поклонники, так и коллеги по сцене.
Виталий Грачев 15 лет состоит в браке со Светланой Гранковской. Их старшей дочери Алле 13 лет, сыну Максиму 6 лет.
Осенью прошлого года певец рассказал о смерти своего отца.
Видео: Instagram / @vitasroom
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