Певец Витас стал отцом в третий раз

Они с женой воспитывают 13-летнюю дочь и 6-летнего сына.

Известный российский и латышский певец Витас (Виталий Грачев) стал отцом в третий раз. Об этом артист рассказал поклонникам на своей странице в Instagram.

У Витаса и его супруги Светланы 18 мая родилась девочка, которую они назвали Алиса. Звездного отца с прибавлением в семействе бросились поздравлять, как поклонники, так и коллеги по сцене.

Виталий Грачев 15 лет состоит в браке со Светланой Гранковской. Их старшей дочери Алле 13 лет, сыну Максиму 6 лет.

Осенью прошлого года певец рассказал о смерти своего отца.

Видео: Instagram / @vitasroom