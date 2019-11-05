Певец Витас рассказал о смерти своего отца

Прощание с Владасом Грачевым состоялось в Свято-Успенском Кафедральном Соборе 20 октября.

Известный российский и латышский певец Витас рассказал о трагедии в семье. У артиста скончался отец, похороны состоялись в Одессе 20 октября. Об этом артист сообщил в Instagram.

Прощание с Владасом Грачевым состоялось в Свято-Успенском Кафедральном Соборе 20 октября. Причина смерти не уточнятся.

Мужчина ушел из жизни 17 октября в своем доме в Одессе. Ему было 72 года. Витас из-за закрытых границ не смог приехать попрощаться с отцом.

Во вторник, 20 октября, умерла народная артистка РСФСР Ирина Скобцева – мать Федора Бондарчука.

Фото: Instagram/ vitasroom