Детеныш пытался привлечь внимание матери.

"Поющего" тигренка из Барнаульского зоопарка сняли на видео. Ролик быстро распространился по социальным сетям и стал вирусным. Известно, что животное находится в клетке "Лесной сказки". В кадре видно, что зверь сидит на деревянном домике высоко скулит. За такой голос его прозвали "полосатым Витасом", хотя на самом деле кличка тигра - Шерхан.

Таким образом он привлекал внимание мамы, когда она была занята другими детьми. Специально уходил в другой угол и орал, пока она не бросит остальных крох и не посвятит себя только ему сотрудники зверинца

Посетители зоопарка видели, как тигренок оглядывался вокруг, а потом начал издавать высокие звуки. Очевидцам ситуация напомнила плачь ребенка. Затем зверь расцарапал лапой стенку домика. В зоопарке заявили, что связки животного действительно не предусмотрены для взятия таких высоких нот, но привычка кричать тонким голосов у зверя выработалась практически сразу после рождения.

В лесу Приморья встретили "неизвестного науке" зверя-альбиноса.

Фото и видео: Instagram/zoo22.ru

