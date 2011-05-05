В центре Москвы певец Витас устроил конфликт в ночном клубе

В центре Москвы российский певец Виталий Грачев, известный публике под псевдонимом Витас, устроил конфликт в ночном клубе. Об этом рассказали авторы Telegram-канала 112. Журналисты подкрепили свои слова видеозаписью. опубликованной в социальных сетях. По сведениям от СМИ, артист устроил драку в столичном караоке-баре, расположенном на Садово-Кудринской улице. В результате пострадал 38-летний чиновник. В отношении мужчины был распылен газовый баллончик. Медики диагностировали у пациента химический ожог первой степени, так как содержимое баллончика попало ему в лицо.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Напомним, что весной 2018 года Витас устроил стрельбу в Барвихе, за что исполнителя приговорили к штрафу, а также семи суткам ареста
Певец Витас стал отцом в третий раз.
Фото и видео: Telegram / 112
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