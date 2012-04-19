  1. Главная
Государственный балет выступит на катке на Елагином острове
Сегодня, 15:24
Артисты представят отрывки из "Щелкунчика" П. И. Чайковского.

На Большом катке Елагина острова все выходные декабря будет выступать Государственный балет. Артисты представят отрывки из "Щелкунчика" П. И. Чайковского, сообщили в комитете по культуре Петербурга. 

В частности, 13 и 14 декабря показы состоятся в 15:30 и 17:30. Вход свободный для всех гостей парка. 

Ранее мы рассказывали о том, что ГАТИ дала добро каткам Петербурга перед новогодним сезоном. Пока работают шесть площадок, большая часть из них – частные. 

Фото: пресс-служба комитета по культуре Петербурга 

