Государственный балет выступит на катке на Елагином острове

На Большом катке Елагина острова все выходные декабря будет выступать Государственный балет. Артисты представят отрывки из "Щелкунчика" П. И. Чайковского, сообщили в комитете по культуре Петербурга.

В частности, 13 и 14 декабря показы состоятся в 15:30 и 17:30. Вход свободный для всех гостей парка.

Ранее мы рассказывали о том, что ГАТИ дала добро каткам Петербурга перед новогодним сезоном. Пока работают шесть площадок, большая часть из них – частные.

Фото: пресс-служба комитета по культуре Петербурга