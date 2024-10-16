  1. Главная
ГАТИ дала добро каткам Петербурга перед новогодним сезоном
Сегодня, 14:58
ГАТИ дала добро каткам Петербурга перед новогодним сезоном

В Северной столице открылся зимний сезон на катках, несмотря на отсутствие снега.

Предновогоднее настроение в Петербурге начинает формироваться на ледовых площадках: несмотря на теплую и бесснежную погоду, в городе открыты первые шесть катков. Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) провела внеплановую проверку их готовности к сезону и не выявила нарушений.

Выездной мониторинг с участием заместителя начальника ГАТИ Марии Булгаковой и представителей районных администраций охватил ключевые площадки: каток у Флагштока, на Елагином острове, в Севкабеле, Брусницыне, Новой Голландии и у СКА Арены. ГАТИ вне зависимости от погоды проводит мониторинг территорий, а в выходные особое внимание уделяет местам притяжения людей, отметила Булгакова. Большинство проверенных катков — частные, и такие проверки помогают заранее оценить их готовность к снегопадам и ночным заморозкам.

Фото: Telegram / "ГАТИ|Правительство Санкт-Петербурга"

Нарушений в работе катков инспекция не обнаружила, все они функционируют в штатном режиме. Владельцам площадок даны рекомендации по организации зимней уборки и применению противогололёдных материалов. Поэтому петербуржцы могут уже сейчас начинать зимний сезон, даже если настоящий снег задерживается.

Ранее Piter.TV сообщал, что новый каток у СКА Арены готов распахнуть двери для посетителей.

Фото: Telegram / "ГАТИ|Правительство Санкт-Петербурга"

