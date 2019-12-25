Эксперты отметили основные тезисы в выступлении Путина на Валдайском форуме

Путин выразил мнение, что капитализм исчерпал себя.

Накануне Владимир Путин выступил с речью на Валдайском форуме. Она касалась цивилизационного кризиса. Эксперты Telegeram-канала "Мейстер" оценили то, о чем говорил президент.

По мнению Путина, существующая модель капитализма исчерпала себя. Президент отметил, что модель переустройства, в которой было установлено тотальное господство Запада после "холодной войны", должна быть изменена, но не революционным способом. Из-за этого переустройства пандемия не объединила человечество, а разъединила.

Глава государства указал на то, что те рецепты, которые используют на Западе, уже были опробованы большевиками. Эксперты отметили, что при формировании своих подходов Россия будет руководствоваться принципами "разумного, здорового, умеренного консерватизма".

Также Путин рассказал, что считает главным результатом своей работы.

Фото: сайт президента РФ