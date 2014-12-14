Он также напомнил, чего смог добиться в конце 1990-х.

Президент России Владимир Путин Путин рассказал, что считает главным результатом своей работы. Об этом он заявил в ходе заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".

Путин отметил, что раньше за чертой бедности находилось 40 млн человек. По состоянию на сегодняшний день число сократилось примерно до 19 млн человек.

Вот это, пожалуй, самый главный результат. Владимир Путин, президент России

Также глава государства отметил, что ему удалось восстановить некоторые отрасли промышленности, которые могли перестать существовать в конце 1990-х годов.

Ранее Путин сообщил, когда заполнят газом вторую нитку "Северного потока - 2"

Видео: YouTube / Valdai Club