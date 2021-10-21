Путин сообщил, когда заполнят газом вторую нитку "Северного потока - 2"

Президент России Владимир Путин сообщил, когда заполнят вторую нитку газопровода "Северный поток - 2". Об этом он заявил в ходе заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".
По словам российского лидера, после одобрения немецкого регулятора должна начаться поставка 17,5 млрд куб. м. газа.
До конца текущего года - в середине, в конце декабря - будет завершена технологическая работа по заполнению второй газовой трубы "Северного потока - 2". В общем объеме это 55 млрд куб. м.
Владимир Путин, президент России
Ранее Путин назвал тупиком политическую ситуацию на Украине.
Видео: YouTube / Valdai Club
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все