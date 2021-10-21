Путин сообщил, когда заполнят газом вторую нитку "Северного потока - 2"

В ближайшее время должна начаться поставка 17,5 млрд куб. м. газа.

Президент России Владимир Путин сообщил, когда заполнят вторую нитку газопровода "Северный поток - 2". Об этом он заявил в ходе заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".

По словам российского лидера, после одобрения немецкого регулятора должна начаться поставка 17,5 млрд куб. м. газа.

До конца текущего года - в середине, в конце декабря - будет завершена технологическая работа по заполнению второй газовой трубы "Северного потока - 2". В общем объеме это 55 млрд куб. м. Владимир Путин, президент России

Ранее Путин назвал тупиком политическую ситуацию на Украине.

Видео: YouTube / Valdai Club