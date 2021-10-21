Он также считает, что украинская власть не дает поднять голову людям, которые не согласны с ее действиями.

Президент России Владимир Путин назвал тупиком политическую ситуацию на Украине. Об этом он заявил в ходе заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".

Глава государства считает, что главу партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука несправедливо хотят привлечь к уголовной ответственности лишь за его открытую политическую позицию. Он также считает, что украинская власть не дает поднять голову людям, которые не согласны с ее действиями.

Люди даже боятся отвечать на опросы социологические. Боятся, потому что небольшая группа людей, которая присвоила себе, по сути, лавры победителей в борьбе за независимость - это люди крайних политических взглядов. Они на самом деле и руководят Украиной, вне зависимости от того, какова фамилия главы государства. Владимир Путин, президент Украины

Ранее глава Пентагона обвинил Россию в препятствовании урегулированию конфликта в Донбассе.

Видео: YouTube / Valdai Club