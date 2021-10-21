Президент России Владимир Путин назвал тупиком политическую ситуацию на Украине. Об этом он заявил в ходе заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".
Глава государства считает, что главу партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука несправедливо хотят привлечь к уголовной ответственности лишь за его открытую политическую позицию. Он также считает, что украинская власть не дает поднять голову людям, которые не согласны с ее действиями.
Люди даже боятся отвечать на опросы социологические. Боятся, потому что небольшая группа людей, которая присвоила себе, по сути, лавры победителей в борьбе за независимость - это люди крайних политических взглядов. Они на самом деле и руководят Украиной, вне зависимости от того, какова фамилия главы государства.
Владимир Путин, президент Украины
Ранее глава Пентагона обвинил Россию в препятствовании урегулированию конфликта в Донбассе.
Видео: YouTube / Valdai Club
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