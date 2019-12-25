Глава Пентагона обвинил Россию в препятствовании урегулированию конфликта в Донбассе

Ллойд Остин назвал виновного в развязывании конфликта на юго-востоке Украины.

Глава Пентагона Ллойд Остин обвинил Россию в препятствовании урегулированию конфликта на Донбассе и развязывании вооруженного конфликта в регионе. Такое заявление американский министр сделал на совместном брифинге с коллегой из Киева Андреем Тараном. Сша готовы оказывать поддержку Украине и защищать эту страну и ее независимость.

Давайте четко говорить, что Россия начала эту войну и Россия является тем камнем, который препятствует мирному урегулированию. Они начали нарушать территориальную целостность и суверенитет Украины. Ллойд Остин, глава Пентагона

Андрей Таран заметил, что Киев рассчитывает на американскую поддержку в дипломатическом и военно-техническом плане, а также также по вопросам территориальной целостности, чтобы всеми доступными методам сдерживать российскую агрессию. Украина надеется на то, что конфликт на Донбассе не перерастет в полномасштабную войну.

Пентагон: страны Центральной Азии видят в США альтернативу России и Китаю.

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