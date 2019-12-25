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Пентагон: страны Центральной Азии видят в США альтернативу России и Китаю
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Пентагон: страны Центральной Азии видят в США альтернативу России и Китаю

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Кеннет Маккензи рассказал о необходимости поддержки ряда стран, соседствующих с Афганистаном.

В Пентагоне считают, что страны Центральной Азии видят в США альтернативу России и Китаю. Такое заявление на слушаниях в Сенате Конгресса США сделал руководитель Центрального командования (СЕНТКОМ) Кеннет Маккензи. Американский генерал выступил в комитете по делам Вооруженных сил. По мнению оборонного ведомства, ряд государств в регионе заинтересован в сотрудничестве с Вашингтоном. Специалиста попросили ответить на вопрос о том, какие действия предпринимаются в США для того, чтобы предотвратить укрепления влияния других стран в Афганистане.

На прошлой неделе был в столице Казахстана - Нур-Султане. Мы говорили о том, каким будет регион после падения Афганистана. В целом они хотят гарантий, они хотят, чтобы у них по-прежнему были связи с США. Поскольку они хотят, чтобы имелась альтернатива России и альтернатива Китаю.

Кеннет Маккензи, американский генерал

Эксперт уточнил, что в консультациях принимали участие представители Узбекистана, Казахстана, Таджикистана и Киргизии. По мнению военнослужащего, из-за географического положения стран им придется иметь дело с Москвой и Пекином. Он призвал США дать сигнал о том, что Америка не отвернется от этих государств даже несмотря на вывод войск из Афганистана.

Пентагон опроверг слова Байдена о том, что не просил его оставлять войска в Афганистане.

Фото: ABC News

Теги: афганистан, генерал, кеннет маккензи, конгресс, пентагон, сенат
Категории: Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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