Пентагон: страны Центральной Азии видят в США альтернативу России и Китаю

Кеннет Маккензи рассказал о необходимости поддержки ряда стран, соседствующих с Афганистаном.

В Пентагоне считают, что страны Центральной Азии видят в США альтернативу России и Китаю. Такое заявление на слушаниях в Сенате Конгресса США сделал руководитель Центрального командования (СЕНТКОМ) Кеннет Маккензи. Американский генерал выступил в комитете по делам Вооруженных сил. По мнению оборонного ведомства, ряд государств в регионе заинтересован в сотрудничестве с Вашингтоном. Специалиста попросили ответить на вопрос о том, какие действия предпринимаются в США для того, чтобы предотвратить укрепления влияния других стран в Афганистане.

На прошлой неделе был в столице Казахстана - Нур-Султане. Мы говорили о том, каким будет регион после падения Афганистана. В целом они хотят гарантий, они хотят, чтобы у них по-прежнему были связи с США. Поскольку они хотят, чтобы имелась альтернатива России и альтернатива Китаю. Кеннет Маккензи, американский генерал

Эксперт уточнил, что в консультациях принимали участие представители Узбекистана, Казахстана, Таджикистана и Киргизии. По мнению военнослужащего, из-за географического положения стран им придется иметь дело с Москвой и Пекином. Он призвал США дать сигнал о том, что Америка не отвернется от этих государств даже несмотря на вывод войск из Афганистана.

Пентагон опроверг слова Байдена о том, что не просил его оставлять войска в Афганистане.

Фото: ABC News