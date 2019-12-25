ВЦИОМ узнал мнение россиян о выступления Путина на съезде "Единой России"

Съезд прошел 24 августа 2021 года.

ВЦИОМ узнал отношение россиян к выступлению президента РФ на съезде "Единой России". Об этом рассказали в Telegram-канале "Мейстер".

Респондентами были граждане от 18 лет, которые планируют принять участие на выборах в сентябре 2021-го года. Почти половине (49%) было интересно все выступление Путина, трети (30%) — большая часть, 14% — только часть. Опрос показал, что у 50% опрошенных в лучшую сторону изменилось отношение к "Единой России". У 77% выступление вызвало надежду.

Самым популярным из конкретных предложений стало выплатить пенсионерам единовременную выплату в 10 тыс. рублей. К идее положительно отнеслись 90%.

Также Путин предложил объявить 2023 год в России Годом педагога.

Фото: kremlin.ru