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ВЦИОМ узнал мнение россиян о выступления Путина на съезде "Единой России"
Сегодня, 8:54
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ВЦИОМ узнал мнение россиян о выступления Путина на съезде "Единой России"

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Съезд прошел 24 августа 2021 года.

ВЦИОМ узнал отношение россиян к выступлению президента РФ на съезде "Единой России". Об этом рассказали в Telegram-канале "Мейстер". 

Респондентами были граждане от 18 лет, которые планируют принять участие на выборах в сентябре 2021-го года. Почти половине (49%) было интересно все выступление Путина, трети (30%) — большая часть, 14% — только часть. Опрос показал, что у 50% опрошенных в лучшую сторону изменилось отношение к "Единой России". У 77% выступление вызвало надежду. 

Самым популярным из конкретных предложений стало выплатить пенсионерам единовременную выплату в 10 тыс. рублей. К идее положительно отнеслись 90%. 

Также Путин предложил объявить 2023 год в России Годом педагога. 

Фото: kremlin.ru

Теги: путин, съезд единой россии
Категории: Новости России, Лента новостей,

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