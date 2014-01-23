Путин предложил объявить 2023 год в России Годом педагога

Российский президент Владимир Путин предложил объявить 2023 год в стране Годом педагога. Такое заявление глава государства сделал во время встречи с общественными представителями. Инициативу политику высказала одна из участниц мероприятия Екатерина Гришина.
Это хорошая идея, хорошее предложение.
Владимир Путин, президент РФ
Политик сообщил, что в РФ в 2023 году будут праздновать 200 лет с рождения педагога Константина Ушинского. Этот деятель считается основателем школы отечественной педагогики. Путин поблагодарил участницу встречи за внесенное предложение.
Путин назвал недопустимым безосновательное перепрофилирование детских лагерей отдыха.
Видео: Youtube/Россия 24
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все