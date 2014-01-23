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Путин предложил объявить 2023 год в России Годом педагога

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Предложение к президенту внесла Екатерина Гришина.

Российский президент Владимир Путин предложил объявить 2023 год в стране Годом педагога. Такое заявление глава государства сделал во время встречи с общественными представителями. Инициативу политику высказала одна из участниц мероприятия Екатерина Гришина.

Это хорошая идея, хорошее предложение.

Владимир Путин, президент РФ

Политик сообщил, что в РФ в 2023 году будут праздновать 200 лет с рождения педагога Константина Ушинского. Этот деятель считается основателем школы отечественной педагогики. Путин поблагодарил участницу встречи за внесенное предложение.

Путин назвал недопустимым безосновательное перепрофилирование детских лагерей отдыха.

Видео: Youtube/Россия 24

Теги: владимир путин, год педагога, учителя
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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