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Мужчину разбудил выстрел в висок в поселке Новый Свет
Сегодня, 8:39
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Мужчину разбудил выстрел в висок в поселке Новый Свет

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Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Ленобласти мужчина проснулся от выстрела в висок. По данному факту проверку начали следователи. 

Как передает АН "Оперативное прикрытие", накануне утром в службу "112" обратилась 13-летняя девочка, она вызвала скорую помощь в квартиру в поселке Новый Свет. По словам школьницы, ее отец был ранен. В больницу 42-летнего мужчину госпитализировали с ушибленной раной головы, закрытой черепно-мозговой травмой и контузионными очагами левой височной области.

Пострадавший рассказал полиции о том, что он спал и проснулся от резкой боли в виске. При этом у пациента нет какого-либо оружия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее мы сообщили о том, что в Сланцах подстрелили женщину с собакой. Медики увезли пострадавшую в районную больницу с огнестрельным ранением левого предплечья. 

Фото: Piter.TV 

Теги: поселок новый свет, стрельба
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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