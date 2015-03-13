Неизвестный выстрелил из винтовки в охранника строящегося в Приморском районе ТРЦ

Накануне у мужчины случился конфликт с жителем из дома напротив по поводу шума на стройке.

Правоохранители проводят проверку по факту стрельбы из пневматической винтовки в охранника строящегося торгово-развлекательного центра. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 13 мая обратился 44-летний мужчина. По словам заявителя, со второго этажа дома 3 по Богатырскому проспекту неизвестный стрелял в его сторону, но не попал. На месте было установлено, что накануне у охранника случился словесный конфликт с жителем из дома напротив по поводу шума на стройке.

Сейчас приняты меры к установлению и задержанию стрелявшего.

Ранее мы сообщили о том, что на улице Бурцева трое школьников стреляли из окна. Хулиганов опросили и передали родителям, изъято пневматическое ружье "Байкал".

Фото: Piter.TV