На улице Бурцева трое школьников стреляли из окна

Хулиганов опросили и передали родителям, изъято пневматическое ружье "Байкал".

В Кировском районе Петербурга трое школьников открыли стрельбу из окна. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Накануне днем 44-летняя женщина обратилась в полицию с информацией о том, что из окна дома по улице Бурцева кто-то стреляет из мелкокалиберного ружья. По подозрению были задержаны 13-летний шестиклассник и 13-летняя семиклассница из одной школы, а также 14-летний восьмиклассник частного учебного заведения. Подростков увезли в восьмой отдел.

Хулиганов опросили и передали родителям, изъято пневматическое ружье "Байкал".

Ранее мы рассказывали о том, что петербуржец выстрелил в воздух в ходе конфликта на площадке для выгула собак. К счастью, пострадавших нет. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Фото: Piter.TV