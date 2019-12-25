На Морской набережной военные избили мужчину, который выстрелил в них

Контрактники доставлены в отдел, в их отношении составили протоколы по ст. 6.1.1 КоАП РФ (побои).

На Васильевском острове в Петербурге местный житель выстрелил в сторону военных во время конфликта. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Рано утром 16 марта в службу "112" позвонил мужчина, сообщивший, что около дома 15 по Морской набережной он задержал неизвестного с пистолетом. На месте полицейские обнаружили 42-летнего стрелка с признаками побоев, его госпитализировали в Мариинскую больницу.

Задержали четырех военных: 26-летнего уроженца Саратовской области, 27-летнего приезжего с Кубани и двоих жителей Подмосковья в возрасте 26 и 52 лет. Они живут в гостинице на улице Кораблестроителей. Контрактники доставлены в отдел, в их отношении составили протоколы по ст. 6.1.1 КоАП РФ (побои), после чего передали представителям военной комендатуры.

Отмечается, что у стрелявшего зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, переломы носа, пазух и ушибы. Был изъят травматический пистолет. Мужчину два раза судили.

Ранее мы рассказывали о том, что в Гатчине мужчина обстрелял окна соседа на Карла Маркса.

Фото: Piter.TV