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В Шушарах молодой человек выстрелил в стену, пуля отскочила в висок
Сегодня, 11:29
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В Шушарах молодой человек выстрелил в стену, пуля отскочила в висок

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Жителю Металлостроя диагностировали слепое ранение правого виска.

В Петербурге устанавливаются обстоятельства травмирования молодого человека в Шушарах. Пострадавший выстрелил в стену, а пуля отскочила и попала в висок. 

По данным АН "Оперативное прикрытие", ночью 26 февраля 21-летний житель Металлостроя был госпитализирован в Александровскую больницу. Ему диагностировали слепое ранение правого виска. 

Предварительно, парень, находясь под мостом, выстрелил из пневматического пистолета в стену. В итоге удар пришелся на него. 

Ранее на Piter.TV: во дворе на проспекте Наставников мужчина открыл стрельбу. 

Фото: Piter.TV

Теги: пневматический пистолет, шушары
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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