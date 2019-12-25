В Шушарах молодой человек выстрелил в стену, пуля отскочила в висок

Жителю Металлостроя диагностировали слепое ранение правого виска.

В Петербурге устанавливаются обстоятельства травмирования молодого человека в Шушарах. Пострадавший выстрелил в стену, а пуля отскочила и попала в висок.

По данным АН "Оперативное прикрытие", ночью 26 февраля 21-летний житель Металлостроя был госпитализирован в Александровскую больницу. Ему диагностировали слепое ранение правого виска.

Предварительно, парень, находясь под мостом, выстрелил из пневматического пистолета в стену. В итоге удар пришелся на него.

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Фото: Piter.TV