Во дворе на проспекте Наставников мужчина открыл стрельбу

Ранее задержанного привлекали к административной ответственности за распитие алкоголя в запрещенных местах.

Росгвардейцы задержали подозреваемого в стрельбе из пистолета во дворе дома в Красногвардейском районе. Об этом сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 21 февраля сотрудники вневедомственной охраны на проспекте Наставников заметили нетрезвого мужчину, который оскорблял прохожих. Кроме того, он подходил под описание правонарушителя, выстрелившего в воздух из предмета, похожего на пистолет, у жилого дома.

В отдел был доставлен 34-летний местный житель. Ранее задержанного привлекали к административной ответственности за распитие алкоголя в запрещенных местах.

Ранее мы рассказывали о том, что на дачном участке во Всеволожском районе мужчине прострелили ногу.

Видео, фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти