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Во дворе на проспекте Наставников мужчина открыл стрельбу

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Ранее задержанного привлекали к административной ответственности за распитие алкоголя в запрещенных местах.

Росгвардейцы задержали подозреваемого в стрельбе из пистолета во дворе дома в Красногвардейском районе. Об этом сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. 

Вечером 21 февраля сотрудники вневедомственной охраны на проспекте Наставников заметили нетрезвого мужчину, который оскорблял прохожих. Кроме того, он подходил под описание правонарушителя, выстрелившего в воздух из предмета, похожего на пистолет, у жилого дома. 

В отдел был доставлен 34-летний местный житель. Ранее задержанного привлекали к административной ответственности за распитие алкоголя в запрещенных местах.

Ранее мы рассказывали о том, что на дачном участке во Всеволожском районе мужчине прострелили ногу. 

Видео, фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

Теги: проспект наставников, стрельба
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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