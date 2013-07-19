В Петербурге проходит выставка, посвященная работе пожарных в XX веке

Посетителям представили 160 объектов.

В РОСФОТО проходит выставка, посвященная работе первых пожарных частей Петербурга. Ее назвали "Укрощение огня".

Первая пожарная часть появилась в 1722 году при Адмиралтейских верфях. Пожары становятся важной темой в искусстве. В XX веке фотографию используют в качестве пропаганды и агитации, создавая образ пожарного-героя. Кроме того, фотодокументы, которые печатались в стенгазетах, служат пособием по борьбе с пламенем.

На экспозиции представлены 160 уникальных объектов: фотографии первых профессионалов начала XX, фоторепортажи 1920-1930-х годов, а также блокадного периода. Кроме того, посетители увидят модели пожарной техники и макет неизданной книги об истории пожарного дела.

Выставка продлится до 5 июня.

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Фото: ВКонтакте / Маяковка. Центр петербурговедения