В "Росфото" откроют выставку "Севастополь. Город двух оборон"
Сегодня, 16:59
В "Росфото" откроют выставку "Севастополь. Город двух оборон"

Зрители увидят более 300 кадров, а также литографированные и фототипические альбомы второй половины XIX столетия.

В музейно-выставочном центре "Росфото" в Петербурге с 24 апреля начнет работу экспозиция "Севастополь. Город двух оборон". Ее организуют совместно с Музеем-заповедником героической обороны и освобождения Севастополя. 

На выставке покажут уникальные фотографии, охватывающие период с середины XIX до середины XX века и представляющие Севастополь в моменты его суровых испытаний. Зрители увидят более 300 кадров, а также литографированные и фототипические альбомы второй половины XIX столетия, воссоздающие облик города сквозь время. 

Ранее мы рассказывали о том, что в БДТ имени Товстоногова представили проект Константина Хабенского и Александра Цыпкина. 

