В новой галерее "Beriozka" представили 200 картин русских художников XX века

На минувшей неделе, 28 апреля, на Лермонтовском проспекте открылась новая галерея "Beriozka" и первая выставка — "Цветы и цвет в советском искусстве". Piter.tv побывал в новом культурном пространстве.

В галерее будут выставляться прежде всего работы русского искусства XX века. На выставке "Цветы и цвет в искусстве советской эпохи" представили сразу 200 работ из частных коллекций.

Мы одновременно показали и официальное, разрешенное советское искусство, и неофициальное, так называемое андеграундное, то, что писалось в стол, в антресоли, куда угодно. То, что было запрещено в советское время. И мы именно через цветы, через цветы, натюрморты, букеты, закаты показали, что художники через эти жанры <...> могли себя по-настоящему реализовать как творческие деятели. Кристина Сасонко, основательница галереи "Beriozka".

Среди известных фамилий, которые вы можете встретить в галерее — Нисский Г.Г., Мызников Г.С., Зверев А.Т., Михнов-Войтенко Е.Г., Софронова А.Ф. Также представлены работы современных продолжателей их идей. Помимо живописи в пространстве будут проводиться лекции, экскурсии, кинопоказы, арт-классы.

Мы находимся на том пути, чтобы по возможности очистить живопись от идеологии, от наслоения каких-то негативных элементов и показывать живопись как она есть. Екатерина Дубровская, основательница галереи "Beriozka".

Центр занимает 700 квадратных метров в помещении легендарного магазина "Берёзка". Он открыт ежедневно с 12:00 до 21:00.

Видео: Мария Шилина и Ксения Александрова для Piter.tv

Фото: предоставлено организаторами