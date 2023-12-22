Выставку семейных фотографий Александра II продемонстрируют в Петербурге

Помимо фотографий из жизни царской семьи, на выставке будут представлены семейные фото известных деятелей искусства, военачальников и космонавтов.

В рамках Года семьи Российский государственный архив кинофотодокументов представит уникальную выставку фотографий из личного альбома российского императора Александра II.

Выставка "История: в кругу семьи" запланирована на 19 июня в парке 300-летия Петербурга, а также на 6 июля в Кисловодске в рамках фестиваля, посвященного Дню семьи, любви и верности.

Помимо фотографий из жизни царской семьи, на выставке будут представлены семейные фото известных деятелей искусства, военачальников и космонавтов.

Ранее мы сообщили о том, что выставку предметов из наследия графов Шереметевых представят в Петербурге.

Фото: Pxhere