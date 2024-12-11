В Петербурге откроется выставка, посвящённая наградам Города-Героя Ленинграда

Экспозицию можно будет посмотреть до 3 февраля включительно.

В эту субботу, 25 января, в Мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда откроется выставка, посвященная государственным наградам Города-Героя Ленинграда. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по культуре Санкт-Петербурга.

Экспозиция, приуроченная ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, будет работать до 3 февраля. Посетители смогут увидеть все пять наград, присуждённых Ленинграду за героизм и стойкость в годы Великой Отечественной войны: медаль "Золотая Звезда" Города-Героя Ленинграда, орден Красного Знамени, два ордена Ленина и орден Октябрьской Революции.

Ранее сообщалось, что в России насчитывается 23 действующих общества жителей блокадного Ленинграда, 8 из которых работают в Санкт-Петербурге, 2 — в Ленинградской области, а 12 — в других регионах страны. В обществах состоят и руководят ими ленинградцы, пережившие войну и блокаду в детском возрасте.

Ранее Piter.TV сообщал, что петербуржцам показали проект мемориала в честь Ленинградской битвы.

Фото: ВКонтакте / "комитет по культуре Санкт-Петербурга"