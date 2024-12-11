Выставка почтовых отправлений времен Великой Отечественной войне открылась в Петербурге

Экспонаты включают оригинал-макеты марок военного периода, подписанные народным комиссаром связи СССР Иваном Пересыпкиным.

В Центральном музее связи имени А.С. Попова открылась выставка почтовых отправлений, посвященная Великой Отечественной войне под названием "Битвы, приближавшие Великую Победу" (6+).

Как отметил директор музея Сергей Иванюк в беседе с "Петербургским дневником", с этим проектом будет запущен ряд мероприятий в рамках Года защитника Отечества. В течение года запланировано много интересных событий. На выставке представлены уникальные материалы музея, не выставляемые в обычное время, хранящиеся в фондах.

Экспонаты включают оригинал-макеты марок военного периода, подписанные народным комиссаром связи СССР Иваном Пересыпкиным. Сравнить макеты с выпущенными марками можно на соседнем стенде, где находится марка с картиной Александра Дейнеки "Оборона Севастополя".

Выставка также представляет марки, посвящённые таким событиям, как оборона Брестской крепости и освобождение Белоруссии и Украины, а также письма и открытки военных лет, предоставленные коллекционером Владимиром Елкиным.

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Фото: Александр Гальперин/"Петербургский дневник"