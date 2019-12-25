Выставка посвящена истории петербургских наводнений.

В особняке Румянцева на Английской набережной открылась выставка "Непотопляемый". Об этом в своем Telegram-канале рассказал вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

Выставка посвящена истории петербургских наводнений. В экспозиции представлено более 140 экспонатов из собрания Музея истории города, связанных со стихийными бедствиями разных лет.

Хронику самых сильных петербургских наводнений на выставке представляет цикл работ Леонида Кабачека, Юрия и Александра Подлясских, выполненный в 1984 году по заказу Музея истории Ленинграда. Отдельный раздел выставки посвящен наводнению 1824 года. Здесь можно увидеть копию рукописи поэмы Пушкина "Медный всадник", написанной по событиям этого наводнения. А также иллюстрации к поэме – одиннадцать литографий Александра Бенуа.

Также целый комплекс материалов экспозиции рассказывает о сентябрьском наводнении 1924 года.

Фото: Государственный музей истории Санкт-Петербурга