Русский музей продлевает выставку "Михаил Врубель. К 165-летию со дня рождения"

Экспозиция продолжит работу до 14 ноября.

Выставка, объединившая более 200 произведений художника Михаила Врубеля, снискала особую популярность среди посетителей Русского музея. Знаменитые картины и рисунки художника до 14 ноября можно увидеть в Корпусе Бенуа, а коллекцию полихромных майолик мастера – в зале №87 (2 этаж) постоянной экспозиции Русского музея.



Экспозиция "Михаил Врубель. К 165-летию со дня рождения" работает по специальному режиму: в среду, пятницу и субботу посетить выставку можно с 10:00 до 21:00, кассы закрываются за полчаса до окончания работы.

Посещение выставки осуществляется по сеансам.

Ранее в Русском музее открылась выставка "Портрет молодого человека в зеленом кафтане" кисти Ивана Никитина.

Фото: Русский музей