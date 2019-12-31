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Русский музей продлевает выставку "Михаил Врубель. К 165-летию со дня рождения"
Сегодня, 16:18
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Русский музей продлевает выставку "Михаил Врубель. К 165-летию со дня рождения"

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Экспозиция продолжит работу до 14 ноября.

Выставка, объединившая более 200 произведений художника Михаила Врубеля, снискала особую популярность среди посетителей Русского музея. Знаменитые картины и рисунки художника до 14 ноября можно увидеть в Корпусе Бенуа, а коллекцию полихромных майолик мастера – в зале №87 (2 этаж) постоянной экспозиции Русского музея.

Экспозиция "Михаил Врубель. К 165-летию со дня рождения" работает по специальному режиму: в среду, пятницу и субботу посетить выставку можно с 10:00 до 21:00, кассы закрываются за полчаса до окончания работы. 

Посещение выставки осуществляется по сеансам.

Ранее в Русском музее открылась выставка "Портрет молодого человека в зеленом кафтане" кисти Ивана Никитина.

Фото: Русский музей

Теги: михаил врубель, русский музей
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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