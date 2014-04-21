Выставка Александра Дейнеки откроется в Русском музее

Русский музей располагает обширной коллекцией творчества Дейнеки, охватывающей все его художественные направления: живопись, графику, акварель, плакат, мозаичное искусство.

Выставка работ Александра Дейнеки, который прославил героизм советского народа в годы Великой Отечественной войны, открывается в Году защитника Отечества.

Русский музей располагает обширной коллекцией творчества Дейнеки, охватывающей все его художественные направления: живопись, графику, акварель, плакат, мозаичное искусство. Петербуржцы и туристы смогут увидеть на выставке около 90 произведений из фондов Русского музея, в том числе знаменитые картины "Раздолье", "Сбитый ас", "Текстильщицы", "Бег" и менее известные работы.

Кроме того, впервые за полвека будут выставлены крупногабаритные мозаики Дейнеки из коллекции ГРМ: панно "Утро" (1949) и "Хоккеисты" (1959–1960).

Открытие выставки состоится 21 февраля в Бенуа корпусе Русского музея.

Ранее мы сообщили о том, что в Русском музее завершена реставрация картин Левитина и Добронравова из Белгорода.

Фото: rusmuseumvrm.ru