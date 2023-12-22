Три здания в рамках банкротства "Метростроя" выставлены на торги

Российский аукционный дом (РАД) проведет торги 14 мая в рамках процедуры банкротства ОАО "Метрострой", сообщили сегодня в пресс-службе департамента по информационной политике РАД.
На торги будут выставлены три лота: офисное здание в Адмиралтейском районе, спортивный комплекс в Петроградском и производственно-складской комплекс в Невском. Суммарная начальная цена лотов составляет 804,7 млн рублей.
Заявки принимаются до 13 мая на площадке ЕТП РАД – lot-online.
Ранее мы сообщили о том, что участок площадью 220 га продают под Петербургом.
Фото: auction-house.ru
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