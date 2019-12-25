Высота снежного покрова в Петербурге достигла 20 см

Такие данные зафиксировала городская метеостанция.

Высота снежного покрова на метеостанциях Петербурга на утро 28 ноября составляет 20 см в центре Петербурга, в Кронштадте – всего 10 см, в Ломоносове – 7 см. Данными поделился главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

В первую очередь прошу обратить внимание, что ветер был приличный 10-16 м/с, поэтому картина выпавшего снега очень сложная, где-то сдувало снег, в других местах много наносило. На акватории Невской губы был самый сильный ветер, поэтому там точно весть снег сдувало. Александр Колесов, синоптик

Циклон продолжает определять погоду в нашем регионе, но атмосферный фронт ушёл уже на территорию Финляндии. Сегодня в Петербурге осадки еще будут, но уже небольшие и с перерывами, так что если и прибавится снега, то не больше 1-3 см.

Что касается температуры, то сейчас в Петербург -1 градус, кратковременно может быть повышение до 0 градусов.

Губернатор Петербурга призвал жителей свести поездки к минимуму из-за снегопада.

Фото: Piter.tv