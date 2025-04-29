Петербург занимает свыше 10% в реестре высокотехнологичных предприятий

Число таких организаций достигает примерно 500 единиц.

Александр Ситов, временно исполняющий обязанности главы Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Северной столицы в эфире телеканала "Санкт-Петербург" поделился информацией о количестве высокотехнологических предприятий.

По словам Ситова, число таких организаций достигает примерно 500 единиц, что составляет свыше 10% от общероссийских показателей.

Комитет оказывает поддержку компаниям для включения в специальный реестр, подчеркнув, что доля Петербурга там также превышает десятую долю.

Для входа в реестр мы активно помогаем. Петербург занимает чуть более 10% в этом реестре. Около 500 технологических компаний туда попадают. Александр Ситов, временно исполняющий обязанности главы Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге и Ленобласти досрочно выплатят пенсии и детские пособия. Перечисление пенсии на расчетные счета пенсионеров состоится до конца апреля, а доставка почтовых переводов начнётся с 3 мая, кроме лиц, традиционно получавших пенсию с 1-го по 5-е число месяца. Следует подчеркнуть, что единовременно выплачиваются все категории пенсий, включая и региональные доплаты.

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