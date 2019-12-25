В 2024 году в Петербурге провели 135 тыс. высокотехнологичных операций

Расширение финансовых возможностей города позволяет ежегодно наращивать объемы операций в областях трансплантологии, кардиохирургии и нейрохирургии.

В 2024 году в Петербурге выполнено 135 тысяч высокотехнологичных хирургических операций на безвозмездной основе. Об этом сообщил вице-губернатор города Константин Звоник.

Как отметил Михаил Мишустин, отчитываясь перед Государственной Думой о результатах работы правительства, в предыдущем году по всей стране выполнено свыше полутора миллионов подобных операций, доступных гражданам РФ бесплатно.

Звоник акцентировал внимание на том, что значительная часть этих процедур, а именно 135 тысяч, была реализована в Петербурге. По словам вице-губернатора, расширение финансовых возможностей города позволяет ежегодно наращивать объемы операций в областях трансплантологии, кардиохирургии и нейрохирургии.

Константин Звоник также добавил, что в 2024 году специализированную медицинскую помощь получили на 10 тысяч человек больше, чем в предыдущем году.

Ранее мы сообщили о том, что в 2025 году в Петербурге проведут 25 тыс. бесплатных операций по замене хрусталика.

Фото: Piter.TV