Спрос на программистов стремительно растет в Петербурге

Несмотря на устойчивый спрос на профессионалов в области программирования, его динамика зависит от состояния экономики.

Накануне Дня программиста, отмечаемого 13 сентября, служба подбора персонала hh.ru провела исследование ситуации на рынке труда для специалистов сферы разработки программного обеспечения.

Несмотря на устойчивый спрос на профессионалов в области программирования, его динамика зависит от состояния экономики. С начала года до конца лета отечественными компаниями размещено более 88 тысяч предложений о трудоустройстве программистов и разработчиков. Основная масса открытых позиций сосредоточена в Москве (почти половина общего числа — 47%), далее в рейтинге регионов с наибольшим числом вакансий располагаются Санкт-Петербург (13%), Свердловская область, Татарстан, Новосибирск (около 3% соответственно), Краснодарский край, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Подмосковье и Самара (примерно по 2%).

За последние годы профессия разработчика потеряла статус дефицитной специальности. Сегодня на каждую открытую позицию претендуют около 14 активных кандидатов, что вдвое превышает верхнюю границу комфортного уровня конкуренции (7,9 резюме на вакансию).

Наиболее значимой проблемой при подборе кадров становится разрыв между квалификационными требованиями работодателей и уровнем подготовки соискателей. Наиболее востребованными компетенциями программистов в 2025 году стали разработка на платформе 1С, однако данный навык практически отсутствует в рейтингах профилей кандидатов. Аналогичная ситуация наблюдается с такими технологиями, как PHP, TypeScript, система 1С:Предприятие 8 и библиотека React — они крайне редко встречаются в перечнях сильных сторон кандидатов-разработчиков.

Фото: Piter.TV