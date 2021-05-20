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Петербурженка выселила из общей квартиры корги экс-супруга через суд
Сегодня, 16:26
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Петербурженка выселила из общей квартиры корги экс-супруга через суд

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Причиной иска стала аллергия на собачью шерсть.

В Красносельском районе Петербурга произошёл необычный судебный прецедент. Женщина добилась через суд выселения собаки своего бывшего мужа из квартиры, находящейся в их равной долевой собственности, пишет spb.aif.ru.

Причиной иска стала аллергия на собачью шерсть. Суд встал на сторону истицы и обязал экс-супруга подыскать для питомца новое жильё. Мужчина проигнорировал судебное решение, за что был оштрафован на 10 тысяч рублей.

Женщина в квартире фактически не проживает. Сам же бывший владелец собаки уверен, что иск был подан из мести. При этом с животным всё в порядке: после суда пёс был передан на попечение друзьям мужчины.

Ранее мы сообщили о том, что  суд назначил штраф сотруднице ПВЗ в Петербурге за оскорбление русских.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер) 

Теги: санкт-петербург, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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