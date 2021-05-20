Петербурженка выселила из общей квартиры корги экс-супруга через суд

Причиной иска стала аллергия на собачью шерсть.

В Красносельском районе Петербурга произошёл необычный судебный прецедент. Женщина добилась через суд выселения собаки своего бывшего мужа из квартиры, находящейся в их равной долевой собственности, пишет spb.aif.ru.

Причиной иска стала аллергия на собачью шерсть. Суд встал на сторону истицы и обязал экс-супруга подыскать для питомца новое жильё. Мужчина проигнорировал судебное решение, за что был оштрафован на 10 тысяч рублей.

Женщина в квартире фактически не проживает. Сам же бывший владелец собаки уверен, что иск был подан из мести. При этом с животным всё в порядке: после суда пёс был передан на попечение друзьям мужчины.

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Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)